طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الصليب الأحمر الدولي بالكشف عن مصير وأوضاع الأسير القائد مروان البرغوثي الذي منع المحامين من زيارته ويقبع في عزل سجن الجلمة الاسرائيلي.وقالت الهيئة في بيان صحفي الثلاثاء، إن البرغوثي المستهدف الرئيسي لحكومة الاحتلال وتفرض عليه عزلة تامة وإجراءات صارمة وان حكومة الاحتلال ترفض لأي جهة الاتصال أو اللقاء به، وترفض التفاوض معه حول مطالب الأسرى.

وأوضحت أن حالة قلق شديدة تنتاب الجميع على صحة واوضاع البرغوثي لا سيما أنه أعلن امتناعه عن شرب الماء في اليوم الثلاثين للإضراب، وأن المعلومات عنه منقطعة تمامًا.وأضافت الهيئة أن البرغوثي يتعرض لهجمة غير مسبوقة تستهدف حياته وصحته ومكانته الرمزية، وأن على الصليب الأحمر العمل على زيارته بشكل سريع جدًا.

من جانب آخر، وصفت هيئة الأسرى الاوضاع الصحية للمضربين بالكارثية، وأن الأسرى تحولوا الى هياكل عظمية، عيون فاغرة وشحوب وهزال وحالات اغماء ونزيف دموي وارهاق وتعب وهبوط في ضغط الدم وانخفاض في نبضات القلب وهبوط حاد بالوزن ومشاكل في الامعاء والكلى والكبد والاصابة بالتشنج وجفاف وعدم القدرة على شرب الماء والنقص بالأملاح.

وأشارت إلى وقوع حالات غثيان وتقيؤ وانتفاخات في العيون وعدم القدرة على النوم والحركة وغيرها من الاعراض الصحية الصعبة جدا.

وذكرت الهيئة أن حكومة الاحتلال لازالت تمارس إجراءات تعسفية ووحشية بحق المضربين كاستمرار التفتيشات على يد وحدات قمعية، ومصادرة كافة ملابسهم وأغراضهم الشخصية، وعمليات النقل المستمرة المنهكة.

وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب “إن الوضع الصحي للأسرى المضربين في سجن “ايشل” خطير ومقلق، حيث يعاني غالبية الأسرى من هبوط حاد في الوزن وضغط الدم، وغالبيتهم يتقيأون ويتبولون الدم، وقد أُصيب العديد منهم بأمراض جلدية بسبب نقص الفيتامينات في أجسادهم”.

ونقل محامي هيئة الأسرى يوسف نصاصرة الذي تمكن من زيارة الأسير أمجد ابو لطيفة المضرب عن الطعام منذ (37) يوماً قوله “إن إدارة السجن حولت أحد الأقسام فيه إلى مستشفى ميداني في ظل تدهور الوضع الصحي للمضربين وإصابة العديد منهم بحالات إغماء وتشنجات، وقد نقلت الإدارة عشرة أسرى مضربين إلى مستشفى “سوروكا” خلال اليومين الماضيين.

وأفاد ابو لطيفة أن إدارة السجن تتعامل بعنجهية وهمجية مع الأسرى المضربين، من حيث التفتيشات المتواصلة بشكل يومي وعمليات النقل الجماعي، مؤكداً أن معنويات الأسرى عالية وهم مصرون على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.