تسريب صورة مثيرة لقوالب هواتف آي فون المرتقب2017-05-23 13:10:27
سربت عدد من المواقع المهتمة بشؤون التكنولوجيا صورة جديدة لنماذج، أكدت أنها لهواتف آيفون المرتقب طرحها في الأسواق.
ووفقا للخبراء فمن المتوقع أن تكون الصورة التي طرحت على موقع Slashleaks، أخذت في معمل لصنع هياكل أجهزة آيفون في الصين، وعلى الأغلب فإن تلك النماذج تستخدم لصنع القوالب المخصصة لصياغة هياكل الهواتف.
وبالنظر إلى تلك النماذج توقعوا أن هاتفي “آيفون 7s و7s Plus” سيأتيان بهيكل وشاشة مشابهان لهما في أجهزة “أيفون 7” الحالية، أما النموذج الثالث والذي يتوقع أنه لهاتف “آيفون 8”، فيظهر أنه سيأتي بشاشة بحجم 5.8 بوصة خالية من الإطارات الجانبية.
يذكر أن صورا مماثلة كانت قد ظهرت في وقت سابق على موقع BGR، كما أن الصور التي طرحها، بنجامين جيسكين، في صفحته على تويتر، تبين أن “آيفون-8” سيأتي بكاميرا مزدوجة مركبة بشكل عمودي.
وينتظر عشاق أجهزة آيفون أن تطرح آبل ثلاثة أجهزة جديدة خريف 2017، خلال المؤتمر السنوي للشركة، في حين أوضح المحللون من شركة Deutsche Bank أن آيفون 8 لن يكون جاهزا للإطلاق قبل نهاية السنة، وعلى المهتمين الانتظار حتى العام القادم.
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