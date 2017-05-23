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بالصور.. «مانشستر إيرينا» ملعب مغطى بدماء ضحايا الإرهاب
أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

بالصور.. «مانشستر إيرينا» ملعب مغطى بدماء ضحايا الإرهاب

2017-05-23 13:05:55
متابعات

غطت دماء القتلى والضحايا أرض ملعب مانشستر إرينا في مدينة مانشستر البريطانية، فجر اليوم الثلاثاء، بعد هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59 آخرين على الأقل، في واحدة من أبشع الهجمات الإرهابية التي شهدتها المملكة المتحدة على الإطلاق.

وملعب “مانشستر إرينا” هو واحد من أضخم الملاعب المسقوفة في بريطانيا، تم افتتاحه في 15 يوليو عام 1995، وأنفقت السلطات البريطانية 52 مليون جنيه إسترليني على بنائه، حسبما أوردت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية.

أصبح هذا الملعب عقب افتتاحه أكثر الملاعب البريطانية استيعابا للجمهور، وأقيمت فيه عشرات المباريات الرياضية بينها مباريات هوكي الجليد، ونزالات الملاكمة، إضافة إلى مباريات كرة السلة، وغيرها من الفعاليات الرياضية.

ويتسع الملعب لـ21 ألف متفرج، ويخصصه المسئولون في الوقت الحالي لإقامة الحفلات الموسيقية واسعة النطاق، حيث أقامت فرق موسيقية حفلاتها في هذا الملعب مثل فرق “يو 2”، و” ذا رولينج ستونز”، بالإضافة للنجوم “مادونا”، و”لادي جاجا” وغيرهما من نجوم الموسيقى، حيث يرتاده أكثر من مليون شخص سنويًا.

وكانت شرطة مانشستر أكدت ارتفاع عدد ضحايا هجوم انتحاري استهدف قاعة حفل البوب في قاعة “مانشستر” إلى 22 قتيلا و59 مصابا، بعد أن أكدت الشرطة أن حادثا خطيرا وقع بمكان في مانشستر كانت الفنانة أريانا جراندي تحيي حفلا فيه”، مرجحة العمل الإرهابي في الحادث.

أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

أرض ملعب مانشستر إرينا ‎

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متابعات
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