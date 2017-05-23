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انقاذ سائحين ومرشد من الغرق في النيل
نهر النيل

انقاذ سائحين ومرشد من الغرق في النيل

2017-05-23 13:07:15

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من انقاذ سائحين برازيليين ومرشد سياحي من الغرق عقب سقوطهم من مركب أثناء التنزه بمنطقة قصر النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط شخصين في نهر النيل، عقب تعرض المركب لتيارات هوائية.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال شخصين يحملان الجنسية البرازيلية ومرشد سياحي كان بصحبتهم.
وتبين من التحريات أنه أثناء قيام عدد من الأجانب بالتنزه فى مياه النيل بالقرب من فندق الفورسيزون تعرض مركبهم لتيارات هوائية شديدة ما أدى إلى سقوطهم.

وبإخطار اللواء خالد عبد العال،مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير محضر بالواقعة.

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