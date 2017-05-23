أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية اليوم الثلاثاء ضبط شخص على خلفية التفجير الذي وقع بساحة “مانشستر ارينا” للحفلات أمس وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59 آخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المشتبه به يبلغ من العمر 23 عاما، وذلك في نبأ عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.