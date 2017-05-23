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الشرطة البريطانية تعلن ضبط شخص على خلفية تفجير مانشستر
انفجار مانشيستر - بريطانيا‎

الشرطة البريطانية تعلن ضبط شخص على خلفية تفجير مانشستر

2017-05-23 13:02:52
أ ش أ

أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية اليوم الثلاثاء ضبط شخص على خلفية التفجير الذي وقع بساحة “مانشستر ارينا” للحفلات أمس وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59 آخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المشتبه به يبلغ من العمر 23 عاما، وذلك في نبأ عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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