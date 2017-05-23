أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن نهاية 2017 نكون قد اقتربنا من حلم بناء 500 ألف وحدة سكنية في خلال 3 أعوام، موجها الشكر لكل العاملين بوزارة الإسكان، على الجهد المبذول في العمل بالوحدات السكنية.

وأوضح “مدبولي”، خلال كلمته فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، لعدة مشروعات القومية بدمياط، أنه أصبح على أرض الواقع يوجد 220 ألفا، ومع نهاية العام سيتم الانتهاء من 280 ألف وحدة.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن قطاع التشييد والبناء نجح في خلق 3 ملايين فرصة عمل في العامين ونصف الماضيين، مُشيرًا إلى أنه من المقرر اليوم أن يتم افتتاح 16 ألفا و900 وحدة، منها 100 ألف وحدة تم تخصيصها وعدد كبير تم تسكينه بالمواطنين.