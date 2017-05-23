لبنان والعراق يؤكدان وقوفهما مع بريطانيا في مواجهة الارهاب

أدانت وزارتا الخارجية اللبنانية والعراقية الجريمة الإرهابية التي وقعت في قاعة مانشستر آرينا في بريطانيا ليلة أمس الاثنين، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن “لبنان الذي اعتاد على مواجهة إجرام الحقد التكفيري، يرى أن الشباب هم ضحية الإرهاب الأولى، سواء من خلال استهدافهم جسديًا أو إخضاعهم فكريًّا لظلامية العقل التكفيري”.

وتابع البيان “أمام مرارة هذا الواقع، بات من الملحّ على المجتمع الدولي، ولاسيما تلك الدول التي تحتضن شعوبًا فتيةً وناشئة، أن تبادر سريعًا إلى توعية شبابها وحمايتهم من آفة الإرهاب لإبعادهم عن منطق الكراهية والعنف ولإرساء قيم الإنسانية والتسامح”.

وأكّدت الوزارة في بيانها “على تضامنها الكامل ووقوفها الى جانب الشعب البريطاني وحكومته في هذا المصاب الأليم”.

من جانبه، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال الثلاثاء الانفجار، مؤكدا “وقوف العراق وتضامنه مع المملكة المتحدة بوجه كافة المنظمات والعصابات الارهابية التي تستهدف أمنها وسلامة مواطنيها”.

وشدد على “الحاجة الى المزيد من الجهود الدولية للقضاء على مصادر دعم وتمويل هذه الجماعات والمنابر الاعلامية المروجة لها وكافة الحواضن الفكرية المتبنية لمنهج الارهاب والتشدد”.