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فيروس "الإيدز" لدى القطط يضرب قرية دنماركية
ملكة جمال القطط

فيروس "الإيدز" لدى القطط يضرب قرية دنماركية

2017-05-23 11:49:18

تعرضت قرية “سوندر أونسيلد” بشمال الدنمارك لوباء فيروس نقص المناعة المكتسبة لدى القطط، فيما تجري حاليا حملة للإمساك بكل القطط بالمنطقة .

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي أنه تم رصد الفيروس، الذي يطلق عليه “إيدز القطط” في القرية وفي المنطقة المجاورة لبلدة “هوربو” بإقليم وسط يوتلاند.

وعلى الرغم من أن الفيروس لا ينتقل للبشر أو أي نوع من الحيوانات الأخرى، إلا أن القطط المصابة بالمرض يمكن أن تنقل العدوى إلى القطط الأخرى من خلال العض أو الخدش، وبمجرد العدوى لا يمكن أن تشفى القطط، كما أنه ليس هناك تطعيم ضد هذا المرض.

ووافقت البلدية المحلية على التعاون مع منظمة حماية الحيوان ومؤسسات أخرى للإمساك بجميع القطط بالمنطقة، كما نصح أصحاب القطط بالإبقاء عليهم في المنازل خلال تلك الفترة.

وأشار الموقع إلي أن القطط المصابة بالعدوى يمكن أن تظل حاملة لها لمدة تصل إلى عشر سنوات حتى تظهر عليها علامات العدوى التي يمكن أن تنتقل إلى صغار القطط داخل الرحم. ويتم تشخيص المرض، الذي يضعف جهاز المناعة لدى القطط، من خلال اختبار الدم.

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