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المئات في المشافي بسبب موجة حر تضرب اليابان
موجة حر في اليابان

المئات في المشافي بسبب موجة حر تضرب اليابان

2017-05-23 11:40:43
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نقل حوالي ألف شخص إلى المستشفيات خلال أسبوع بسبب موجة حر قوية شملت معظم أراضي اليابان وذكرت الأنباء أن نصف المصابين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

أفادت بذلك إدارة الإطفاء اليابانية التي تشرف على خدمة الإسعاف، وذكرت أن هذه المعطيات من 15 إلى 21 مايو الجاري. وأشارت إلى أن غالبية المصابين من طوكيو ومحافظات أيشي وأوساكا وهيوغو وسايتاما وكاناجاوا.

وقالت الوكالة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، إن الطقس الحار سيستمر خلال الأيام القريبة المقبلة في معظم أنحاء البلاد.

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة تدعو الأرصاد الجوية المواطنين لاستخدام مكيفات الهواء وتجنب البقاء لفترة طويلة في الشارع مع شرب الماء باستمرار.

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