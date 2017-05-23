وزير الصحة: القضاء على فيروس «سي» خلال عامين.. والسيسي: سنة واحدة بس

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في دمياط، سؤال إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، حول المدة المحتملة للقضاء على فيروس “سي”، في مصر.

ورد وزير الصحة، على السيسي، بأنه سوف يتم القضاء على الفيروس تماماً، خلال عامين، ليعود الرئيس ويتساءل: “ليه سنتين؟!”.

وأجاب وزير الصحة، على السيسي، بقوله: “أن المسح الشامل، لا يعطي الرقم الحقيقي للمرضى، وبالتالي سوف يتم اعتماد أسلوب المسح الطبي في كل محافظة”.

وناشد السيسي، وزير الصحة، بالانتهاء من القضاء على فيروس “سي”، خلال عام فقط، قائلاً: “الجيش هيساعدك في ده”.