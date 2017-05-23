يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

الإسكندرية 18 25

مطروح 17 28

بورسعيد 19 28

دمياط 20 27

بلطيم 18 29

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 30

العريش 16 31

نخل 14 28

طابا 17 29

الطور 19 30

مرسى علم 25 32

الغردقة 21 33

شرم الشيخ 23 33

رفح 17 30

كاترين 13 25

سيوة 19 30

المنيا 18 32

الفيوم 19 31

رأس سدر 20 30

أبوسمبل 25 38

وسط الدلتا 18 29

أسيوط 19 32

سوهاج 19 34

الأقصر 20 37

أسوان 21 38

شلاتين 25 33

حلايب 26 30

الوادى الجديد 18 34

قنا 20 36

نويبع 20 34

السلوم 16 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 45

المدينة 25 38

الرياض 26 41

المنامة 31 36

أبوظبى 27 38

الدوحة 31 39

الكويت 27 42

دمشق 9 28

بيروت 18 24

عمان 12 26

القدس 12 23

غزة 17 26

بغداد 20 35

مسقط 32 36

صنعاء 17 28

الخرطوم 28 39

طرابلس 19 26

تونس 16 28

الجزائر 16 23

الرباط 17 26

نواكشوط 24 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 5 22

اسطنبول 11 20

اسلام اباد 25 39

نيودلهى 29 42

جاكرتا 24 34

بكين 17 33

كوالامبور 25 32

طوكيو 19 25

أثينا 15 24

روما 13 28

باريس 15 26

مدريد 17 33

برلين 10 18

لندن 14 24

مونتريال 13 23

موسكو 12 21

نيويورك 18 24

واشنطن 16 23‎