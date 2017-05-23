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كوريا الجنوبية تطلق عشرات المقذوفات باتجاه جارتها الشمالية
كوريا الشمالية تجري مناورة ضخمة بالذخيرة الحية

كوريا الجنوبية تطلق عشرات المقذوفات باتجاه جارتها الشمالية

2017-05-23 11:33:43
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قالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق مقذوفات باتجاه كوريا الشمالية.
وأوضحت أن جيش كوريا الجنوبية قال، في بيان، إنه “أطلق 90 طلقة من طلقات الأسلحة الآلية باتجاه كوريا الشمالية”.
وأضاف أنه “أطلق أعيرة تحذيرية باتجاه جسم مجهول يحلق فوق الحدود”.
وتأتي هذه المعلومات وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على خلفية اختبارات صاروخية جديدة لبيونج يانج.

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