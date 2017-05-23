أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتو أحمد عماد الدين، أن تكلفة المشروعات الطبية، التي يتم العمل عليها، وصلت إلى 4 مليارات 758 مليون جنيه، في 18 شهر.

وكشف عماد اللدين، غي كلمته خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في دمياط، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أن تكلفة تدشين 300 سيارة إسعاف، وصلت إلى 221 مليون جنيه.

وأوضح وزير الصحة، أنه تم تركيب أجهزة تتبع في 1200 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى إدخال 50 سيارة جديدة قادمة من الخارج، ومخصصة للمناطق الوعرة.

وأشار عماد الدين، إلى أنه من المقرر استيراد 15 سيارة “رعاية حرجة”، خلال الشهرين القادمين.

15 سيارة رعاية حرجة في الشهرين