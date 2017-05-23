الصين تتعهد بتعزيز قدراتها علي استكشاف ودراسة القطب الجنوبي2017-05-23 11:27:26
تعهدت الصين بتعزيز قدراتها لاستكشاف ودراسة القطب الجنوبي حيث كشفت عن خططها لتشييد محطة دائمة جديدة هناك وبناء كاسحات جليد حديثة، وتطوير قدرتها الجوية على المسح والنقل والقيام بدراسات علمية وبيئية في أنحاء المنطقة.
جاء ذلك في ورقة بيضاء أصدرتها إدارة الدولة الصينية للمحيطات بشأن برامج الصين المستقبلية فيما يخص القطب الجنوبي وذلك بمناسبة الاجتماع الاستشاري الـ40 لمعاهدة القطب الجنوبي الذي يفتتح فعالياته في العاصمة الصينية اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الأول من يونيو، ويشارك فيه حوالى 400 مندوب من 42 دولة و10 منظمات دولية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ قد قالت في تصريح رسمي يوم الخميس الماضي إن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الصين الاجتماع التشاوري، مشيرة إلى أن المحادثات خلال الاجتماعات ستركز على تطبيق نظام معاهدة أنتاركتيكا وتأثيرات تغير المناخ علي المنطقة والسياحة والأبحاث العلمية والمناطق الخاصة بحماية وإدارة أنتاركتيكا.
وأشارت إلى أنه سيتم إصدار “التعهد الصينى فى القطب الجنوبى”، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا.
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