 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 11:46 صباحاً
روابط سريعة
السيسي لـ«وزير الصحة»: أنت تجاهلت تكلفة المشروعات
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي لـ«وزير الصحة»: أنت تجاهلت تكلفة المشروعات

2017-05-23 11:31:06
كتب - أحمد فرهود

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء.

واعترض السيسي، على عدم ذكر وزير الصحة، تكلفة المستشفيات التي تم الإعلان عن افتتاحهم اليوم، ليرد عماد الدين، قائلاً: “هعرفك في نهاية حديثي ياريس.. كله جي”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3