قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء.

واعترض السيسي، على عدم ذكر وزير الصحة، تكلفة المستشفيات التي تم الإعلان عن افتتاحهم اليوم، ليرد عماد الدين، قائلاً: “هعرفك في نهاية حديثي ياريس.. كله جي”.