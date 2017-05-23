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وزير الري يتفقد العمل بمشروعات الحماية من السيول بالغردقة‎
محمد عبدالعاطي وزير الري‎

وزير الري يتفقد العمل بمشروعات الحماية من السيول بالغردقة‎

2017-05-23 11:27:47
محيط: أ. ش. أ

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية اليوم الثلاثاء يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، سير العمل في عملية إنشاء بحيرات وسدود إعاقة مياه السيول بالغردقة لحماية المدينة من مخاطر السيول.

وذكر بيان للمحافظة اليوم أنه من المقرر أن يقوم وزير الري بوضع حجر الأساس لبعض المشروعات الإنشائية التي تتم بالمحافظة من إنشاء البحيرات الصناعية والسدود الخرسانية، لمنع مياه السيول من الوصول إلي التجمعات العمرانية، والتقليل من قوة اندفاع المياه الناتجة من السيول، والاستفادة من مياه السيول وتخزينها.

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