قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن أي عقبات أو شكاوى ترد من المواطنين الذين يشملهم تحديث البيانات يتم حلها على الأسبوع، والذي يبلغ 19 مليون مواطن، متوقعا أن يصل عدد الأشخاص الذين قاموا بتحديث البيانات حتى نهاية الأسبوع 3 مليون جنيه.

وأشار رمضان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح أون” المذاع عبر فضائية “on live”، اليوم الثلاثاء، إلى أن تحديث البيانات مستمر حتى 30 يونيو، مضيفا: “لا داعي للتأخير، وكل السبل متوافرة لتحديث البيانات”.

أكد توفير السلع في خلال شهر رمضان، وأن الاحتياطات الاستراتيجية كافية، متوقعا أن يتم مد فترة عمل معرض “اهلا رمضان” حال زيادة الأقبال عليه.