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حبس 215 «منقباً» عن الذهب بالبحر الأحمر
حبس

حبس 215 «منقباً» عن الذهب بالبحر الأحمر

2017-05-23 11:24:11

أمرت نيابة القصير، اليوم، برىاسة المستشار شريف توفيق، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، بحبس 215 شخصًا، بينهم مصريون وسودانيون، من المنقبين عن الذهب بطرق غير شرعية 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم في المناطق الجبلية بمرسى علم جنوب المحافظة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بمشاركة قوات الجيش، وبقيادة اللواء محمد الحمزاوي مدير الأمن، والعقيد عماد حمدي مدير مباحث الجنوب، حملة لليوم الثالث، لتمشيط المناطق الجبلية جنوب البحر الأحمر لضبط المنقبين غير الشرعيين عن الذهب بصحراء مرسى علم.

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