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بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تغني تتر "حلاوة الدنيا"
شيرين عبد الوهاب

بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تغني تتر "حلاوة الدنيا"

2017-05-23 11:30:01

طُرِحَ البرومو الأول لتتر مسلسل حلاوة الدنيا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب، من كلمات الشاعر أمير طعيمة ولحن وتوزيع الموزع الموسيقى خالد عز.

مسلسل “حلاوة الدنيا” مأخوذ من فورمات لعمل إسبانى، وغيَّر المؤلف تامر حبيب العمل بشكل يناسب الدراما المصرية، وهو من بطولة هند صبرى، ظافر العابدين، حنان مطاوع، مصطفى فهمى، أنوشكا، أحمد حاتم، نهى عابدين، وعايدة رياض، إخراج حسين المنباوى.



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