أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بشدة الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع بقاعة احتفالات بمدينة “مانشستر” البريطانية مساء أمس الإثنين، وأسفر عن سقوط 22قتيلا وإصابة 52.

وقال مفتي الجمهورية- في بيان له اليوم الثلاثاء - إن تلك العمليات الإرهابية التي تُسفك فيها الدماء ويرُوَّع بها الآمنون لا يقرُّها أصحاب الفطرة الإنسانية السليمة، ولا أي دين من الأديان؛ لأن الأديان جميعها تدعو إلى عمارة الأرض وليس الإفساد فيها.

وأضاف أن هذه الجماعات المتطرفة التي تتستر زورًا برداء الدين تضر بالإسلام ضررًا بالغًا بتشويه صورته، خاصة في الغرب؛ مما يزيد من وتيرة الإسلاموفوبيا وتؤثر على المسلمين هناك.

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة التعاون الجاد بين جميع الدول وعلى كافة المستويات من أجل تحصين مجتمعاتنا من خطر التطرف والإرهاب الذي لم يعد مقتصرًا على منطقة بعينها.

وتوجه إلى الحكومة والشعب البريطاني بخالص العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.