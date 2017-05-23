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دارسة: تناول عش الغراب مشويا أو مطهوا فى الميكروييف للاستفادة بأقصى فوائده
عش الغراب

دارسة: تناول عش الغراب مشويا أو مطهوا فى الميكروييف للاستفادة بأقصى فوائده

2017-05-23 11:22:00

تنصح أحدث الأبحاث الطبية بتناول عش الغراب بالقلى العميق أو الشواء أو حتى الطهو فى الميكروويف ، بدلا من سلقه للحفاظ على القيمة الغذائية المتواجدة به.

وأظهرت النتائج، أنه عند شواء أو قلى فطر عش الغراب، فإن محتوياته من مضادات الأكسدة و”البوليفينول” تنشط بصورة ملحوظة ولا يفقد قيمته الغذائية، مقارنة بالفطر المسلوق.

وقالت الباحثة إيرين رونسيرو من مركز بحوث تكنولوجيا لأريوخا فى نيويورك، إن سلق الفطر يسهم بصورة مباشرة فى فقد البروتينات ومضادات الأكسدة التى يحتويها الفطر، وربما يرجع ذلك إلى ترشح المواد القابلة للذوبان فى الماء، والتى قد تؤثر بشكل كبير فى القيمة الغذائية للمنتج النهائى.

وأضافت أن وسيلة القلي لا تتسبب فى فقد العناصر الغذائية الهامة فى عش الغراب، بل تعمل على تحسين كفاءة مضادات الأكسدة .. علاوة على ذلك ، إذا تم إستخدام زيت الزيتون فى عملية القلى ، يتم تعزيز الأحماض الدهنية.

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