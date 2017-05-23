استقبل رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري الرئيس التنفيذي لشركة بي بريميم الشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية في مصر احمد مقلد حيث استعرض النشاط الذى تقوم به الشركة في مصر بعد إطلاق الشركة لعملها في مصر.

وأكد الدميري أهمية التعاون بين هيئة تنشيط السياحة وجينيس في مصر من أجل زيادة الترويج السياحي لمصر في الخارج من خلال المناسبات التي تقوم بتنفيذها شركة بى بريميم في مصر.

وقال إنه سيتم التنسيق بين الهيئة وممثل جينيس للأرقام القياسية في مصر من أجل عمل أجندة للمناسبات التي يتم فيها استضافة عدد من حاملي الأرقام القياسية في العالم في عدد من المقاصد السياحية في مختلف المحافظات المصرية لمزيد من الترويج للسياحة المصرية.

وأضاف أن الهيئة لديها أجندة سنوية فعلية للمناسبات يمكن أن يتم التنسيق فيها مع جينيس للأرقام القياسية من أجل عمل مناسبات مشتركة بين الجانبين يزيد من الترويج الإعلامي للمناسبات وهو ما يعطى نتائج أكثر إيجابية ومثمرة بصورة اكبر.

وأشاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بى بريميام الشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية بمصر احمد مقلد بالتعاون الكبير واللافت من هيئة تنشيط السياحة ورئيسها هشام الدميري الذى أبدى تفاهما كبيرا وتجاوبا في التعاون مع الشركة الشريك لجينيس في مصر.

وأكد مقلد أن هناك العديد من الفعاليات والمناسبات التي سيتم أقامتها ويتم الترتيب لها فعليا في الوقت الحالي من أجل ترويج أكبر للسياحة المصرية بصورة تحقق انتشارا واسعا في مختلف دول العالم مع العمل على جذب أكبر عدد من المصريين (الأفراد والمؤسسات) الراغبين في التسجيل في الموسوعة العالمية أو تحطيم أرقام قياسية حالية وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على حركة السياحة الى مصر والترويج لها.

وأشار إلى أن أجندة المناسبات والفعاليات التي تقيمها جينيس في مصر يتم الاعداد لها حاليا والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة من اجل تعظيم الاستفادة من تلك المناسبات والفعاليات بصورة اكبر لصالح المنتج السياحي المصري وتم البدء فعليا في الترتيب لحدث كبير من تلك الاحداث سيكون له مردود ايجابي على الترويج للسوق السياحي المصري.

وقال إن كافة الفعاليات التي يتم الترتيب لها سيكون لها انعكاس ايجابي ومردود عال لتحسين الصورة الذهنية عن مصر وتقديم مصر بصورتها الحقيقية للعالم وما تتمتع به من أمن وأمان في الشارع المصري.