شددت السلطات التايلاندية من إجراءاتها الأمنية في مستشفى “فرامونكوتكلاو” العسكرية وذلك في أعقاب انفجار أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح،.

وقال نائب وزير الدفاع أدوميدج سيتابوتر المسئول العسكري - وفقا لما نقلته صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن المجلس القومي للسلام والنظام عقد اجتماعا مع ضباط الشرطة والجيش من أجل مناقشة ملابسات الانفجار ووافق على تشديد الإجراءات الأمنية.

وأوضح أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندي براويت ونجسوون وجه السلطات بتكثيف التحقيق وتقديم المنفذين الحقيقيين للعدالة.