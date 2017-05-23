كشف الفنان القدير أحمد عبد الوارث أن مشروعه الفني الجديد يتمثل في تحويل رواية “تعاريج” للفنان التشكيلي الشهير حسين نوح، إلى فيلم سينمائي، وذلك بعد شهر رمضان المقبل.

وقال عبد الوارث – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه من المقرر أن يضع صناع الفيلم اللمسات الأولى خلال شهر رمضان، ليبدأ التصوير بعد انتهاء الشهر الكريم، مضيفا أن الفيلم من سيناريو وحوار سامح الجباس، وبطولة عدد كبير من النجوم .

وأوضح أن “تعاريج” تتضمن وصفا بديعا للقرية المصرية بكل تفاصيلها ومفرداتها، بما تضمه من الجرن والنورج والفرن البلدي وسطوح البيت وشواشي الذرة وهى تتحرك يمينا وشمالا .

يشار إلى أن حسين نوح هو أحد أهم الفنانين التشكيليين في مصر والمبدعين، ، فهو شقيق الموسيقار الفنان الراحل محمد نوح واقام معارض عديدة وله إنتاجات في مجالات فنية كثيرة.