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"الغرف التجارية": معارض "أهلا رمضان" تمثل مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة
معرض اهلا رمضان

"الغرف التجارية": معارض "أهلا رمضان" تمثل مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة

2017-05-23 11:23:56
محيط

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معارض “أهلا رمضان” تمثل جزءا من الدور المجتمعي للقطاع الخاص في إطار الشراكة مع الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المعارض هو توفير السلع للمواطنين بأرخص الأسعار وتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء، أن الشركات المصرية وفرت السلع بسعر التكلفة والبعض بأقل من هذا السعر أيضا وهو مجهود مشكور لهم، متابعا أن هذا الخفض سببه قطع كل حلقات التداول وتكرار النقل وتوفير تكلفته، وان القوات المسلحة وبعض الجهات السيادية المعفاة من الجمارك ساهمت بدور فعال في توفير السلع.

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