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وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة

وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان

2017-05-23 11:26:34
كتب - أحمد فرهود

أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتور أحمد عماد الدين، الانتهاء من مستشفى “العزازي” أحادية التخصص، والخاصة بالصحة النفسية.

وكشف عماد الدين، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في دمياط، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه تم الانتهاء من تطوير معهد القلب القومي،  وإنشاء معهد للتمريض، بداخله.

وأوضح وزير الصحة، أنه تم إنشاء أول مستشفى عام، في محافظة أسوان، لافتاً إلى أنه طوال تاريخ مصر، لم يكن هناك هذا النوع من المستشفيات في هذه المحافظة.

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