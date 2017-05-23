بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية بموازنة العام المالي المقبل 2017 / 2018 نحو 414ر36 مليار مقارنـة بنحـو 548ر29 مليار جنيـه بموازنـة ٢٠١٦ /٢٠١٧ بزيادة قدرها 866ر6 مليار جنيه بنسبة 2ر23%.

وأشارت وزارة المالية ، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم ، إلى تطوير وتحسين المنظومة الجمركية من خلال تنفيذ المرحلة الرابعة من مـشروع الكشف بالأشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية.

وأوضحت أن الانتهاء من وضـع قـانون جديد للجمارك يساهم في محاربة التهرب الجمركي واتبـاع أفـضل الممارسـات الدولية التي تضمن سرعة نفاذ السلع من وإلى السوق المصري.