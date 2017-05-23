لجأ مسئولون فى الفيدرالية لصناعة للأغذية في هولندا، إلى إلغاء صور أبطال الرسوم المتحركة المحببة للأطفال من على أغلفة المنتجات الغذائية للأقل من 13 عاما لحمايتهم من البدانة، بعد أن تبين أن الأطفال يقبلون على شراء منتجاتهم من البسكويت والأيس كريم والحلوى المرسوم على أغلفتهم صور أبطالهم المشهورين والمحببين إليهم وهى أطعمة مليئة بالسكر والدهون.

ووافقت 450 شركة على منع هذه الصور بعد أن أشارت الدراسات إلى وجود علاقة بين تسويق منتجات هذه الشركات وبدانة الأطفال الأقل من 13 عاما، هذا بالإضافة إلى تأثير الإعلانات.

كانت بريطانيا أول من ألغى هذه الصور من أجل تخفيض المنتجات الغذائية غير الصحية وإلغاء الإعلانات فى التلفزيون، لتتوسع فى إلغائها على مواقع الإنترنت و المحلات التجارية و السينما.