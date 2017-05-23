العثور على «سفينة غارقة» منذ 9 قرون في البحر الأحمر

أكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن غواصًا عثر على سفينة غارقة منذ أكثر من 900 عام بالبحر الأحمر.

وأوضح أن المكتشف هو غواص عالمي إنجليزي الجنسية مصرى الأصل، مؤكدًا أن السفينة تعد من الآثار النادرة.

وأوضح أن جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة تستعد لفعاليات حفل استخراج السفينة الذي يجلب سياح وغواصين العالم لمصر لمشاهدة السفينة.

وأوضح أن الجمعية ستشارك في الحدث وستوجه دعوات إلى كل من وزير السياحة، ووزير الآثار، وزير الثقافة، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، ومحافظ البحر الأحمر.

وتابع الطيب: “مصر ما زالت تزخر بالآثار والكنوز الغارقة في البحر والبر وتحت الرمال وتحت الأعماق والتي لم تكتشف بعد ويجب البحث والتنقيب عنها بالطرق الحديثة”.