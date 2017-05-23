وزير التجارة: البرلمان الأرجنتيني يصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و"الميركسور"2017-05-23 09:49:10
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن البرلمان الأرجنتينى صدق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور وبذلك تكتمل تصديقات الدول الأعضاء في الميركسور وهي (البرازيل والأرجنتين، والأورجواي والبارجواي ، بالإضافة إلى مصر على هذا الاتفاق التجاري الهام الذي تم التوقيع عليه في عام 2010.
وأضاف قابيل -في بيان له اليوم الثلاثاء - أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ من شأنه أن يرتقي بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول “الميركسور” والتي تعد من أهم دول أمريكا الجنوبية، حيث يهدف الاتفاق إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول أمريكا اللاتينية والتي تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة وتعد البرازيل أحد القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الاتفاق ليس فقط دفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع ( والذي بلغ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2016) بل أيضا جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر خاصة في مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لكافة أسواق أمريكا اللاتينية.
من جانبه، أكد أحمد عنتر وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس التمثيل التجاري أن الجهاز تلقى تقريرا من مكتب التمثيل التجاري في البرازيل (والذي يشرف على العلاقات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية) يفيد بقيام البرلمان الأرجنتيني بالتصديق على اتفاق منقطة التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، وبذلك تكتمل تصديقات الدول الأعضاء في الميركسور، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في زيادة انسياب الصادرات المصرية إلى أسواق أمريكا اللاتينية والتي تشمل حالياً منتجات الأسمدة والخضروات الطازجة والقطن والملابس الجاهزة والسجاد والرخام والجرانيت والمنتجات البلاستيكية والدوائية.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
الغرف التجارية و"الصناعات": رفع الفائدة "الدواء المر" للتضخم وسلبي على التصدير
وصف الاتحاد العام للغرف التجارية قرار رفع سعر الفائدة بـ«الدواء المر» والحل الوحيد لكبح جماح التضخم، فيما أعرب اتحاد الصناعات عن استيائه من القرار مشيرا إلى أنه ...Mon, 22 May 2017 23:39:17 GMT