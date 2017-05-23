أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، عن انخفاض نسبة الإصابة بفيروس “سي” في مصر، إلى 1% فقط، بعدما كانت 20%، حيث تم علاج أكثر من مليون و55 ألف مواطن من المصابين بالفيروس حتى مارس الماضي.

وقال “راضي”، في تصريحات تليفزيونية للفضائية المصرية الأولى، صباح اليوم، الثلاثاء، إن الوزارة تمكنت من توفير 6 مليارات جنيه للدولة، بتخفيض أسعار أدوية فيروس “سي”.

وأضاف وزير الصحة أن نسبة الإصابة بالفيروس 8 آلاف مريض شهريا، أي ما يعادل 1% فقط من المواطنين.