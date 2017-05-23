وصل رودري[و دوتيرتي، رئيس الفلبين، إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام، والسلاح على رأس الأولويات.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري مباحثات مع نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في 25 مايو، حيث من المتوقع أن يبحث الرئيسان خلال اللقاء وضع وآفاق التعاون الثنائي، في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما من المنتظر أن يوقع الجانبان، في ختام المباحثات، بيانا مشتركا وعددا من الوثائق الثنائية.

وكان دوتيرتي أعلن، في تصريح صحفي، عشية زيارته إلى روسيا، أن مسائل الأمن والدفاع ستتصدر أجندة زيارته إلى موسكو، وأعرب عن أمله في التوصل إلى عقود لتوريد الأسلحة الروسية إلى الفلبين.

يذكر أن زيارة الرئيس دوتيرتي إلى موسكو تأتي بدعوة من الرئيس بوتين تلقاها أثناء لقاء الزعيمين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، والتي عقدت في بيرو العام الماضي.