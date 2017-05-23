الرئيس الفلبيني في موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية2017-05-23 09:47:25
وصل رودري[و دوتيرتي، رئيس الفلبين، إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام، والسلاح على رأس الأولويات.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري مباحثات مع نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في 25 مايو، حيث من المتوقع أن يبحث الرئيسان خلال اللقاء وضع وآفاق التعاون الثنائي، في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كما من المنتظر أن يوقع الجانبان، في ختام المباحثات، بيانا مشتركا وعددا من الوثائق الثنائية.
وكان دوتيرتي أعلن، في تصريح صحفي، عشية زيارته إلى روسيا، أن مسائل الأمن والدفاع ستتصدر أجندة زيارته إلى موسكو، وأعرب عن أمله في التوصل إلى عقود لتوريد الأسلحة الروسية إلى الفلبين.
يذكر أن زيارة الرئيس دوتيرتي إلى موسكو تأتي بدعوة من الرئيس بوتين تلقاها أثناء لقاء الزعيمين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، والتي عقدت في بيرو العام الماضي.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
الغرف التجارية و"الصناعات": رفع الفائدة "الدواء المر" للتضخم وسلبي على التصدير
وصف الاتحاد العام للغرف التجارية قرار رفع سعر الفائدة بـ«الدواء المر» والحل الوحيد لكبح جماح التضخم، فيما أعرب اتحاد الصناعات عن استيائه من القرار مشيرا إلى أنه ...Mon, 22 May 2017 23:39:17 GMT