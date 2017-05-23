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الأردن: تفجير مانشستر يمثل الوجه الحقيقى للإرهاب والتطرف
محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية

الأردن: تفجير مانشستر يمثل الوجه الحقيقى للإرهاب والتطرف

2017-05-23 09:46:39
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نددت الأردن، بالتفجير الإرهابى البشع، الذى وقع خلال حفل لموسيقى البوب فى داخل قاعة “مانشستر ارينا”، فى شمال غرب إنجلترا، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين.

وقال وزير الدولة الأردنى لشئون الإعلام، محمد المومنى، فى بيان، إن الأردن يدين التفجير الإرهابى البشع، الذى وقع فى مدينة مانشستر، شمال إنجلترا، الليلة الماضية.

وأضاف المومنى - وهو أيضًا المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية - أن هذا التفجير الإرهابى غير الإنسانى والجبان، يمثّل الوجه الحقيقى للإرهاب والتطرف، الذى تنفذه أيد حاقدة على الإنسانية، ترمى من وراء أعمالها الشريرة إلى زعزعة استقرار الدول وترويع الآمنين الأبرياء فيها.

وأكد على موقف الأردن الثابت فى مواجهة الإرهاب والتطرّف والعنف بمختلف أشكاله، والعمل على مكافحته أينما كان، وضرورة تكاتف الجهود بصورة شموليّة لمحاربة الظلام واستحلال دماء الأبرياء وتهديد الإنسانيّة.

وكانت الشرطة البريطانية، أعلنت، الثلاثاء، عن وجود أطفال بين الضحايا الـ 22 للاعتداء الذى وقع خلال حفل لموسيقى البوب فى مانشستر، (شمال غرب)، ونفذه رجل، قتل بينما كان يفجر عبوة ناسفة.

وأصيب أيضًا 59 شخصا بجروح فى الاعتداء، الذى وقع بينما كان الحضور وغالبيته من المراهقين يغادرون القاعة، التى يمكن أن تضم حتى 20 ألف شخص، وكانت المغنية الأمريكية، أريانا جراندى، أدت للتو حفلها فيه.

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