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ننشر تشكيل الزمالك المتوقع اليوم في «القمة الأفريقية»

ننشر تشكيل الزمالك المتوقع اليوم في «القمة الأفريقية»

2017-05-23 09:45:26

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع ان يدفع البرتغالي ايناسيو المدير الفني للفريق الأبيض بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر ، محمود حمدي ” الونش”، أسامة إبراهيم ، محمد ناصف

خط الوسط: أحمد رفعت ، طارق حامد ، معروف يوسف ،محمود عبدالرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم: باسم مرسي ،محمد ابراهيم .

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