بدأ وفد أمنى من سلطة الطيران المدنى الفرنسية اليوم، الثلاثاء، فى التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات، خاصة المتجهة إلى فرنسا، فيما يعد التفتيش الثالث خلال الأسبوع الحالى بعد تفتيشين كندى وبريطانى.

وقالت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة: “يضم الوفد الفرنسى 4 من خبراء الأمن بسلطة الطيران المدنى الفرنسية، حيث بدأ الوفد إجراءات التفتيش على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 503 والمتجهة إلى باريس، ثم رحلة مصر للطيران رقم 799 والمتوجهة إلى باريس، من خلال رصد دخول الركاب من صالة السفر وعمليات التفتيش التى تتم لهم ولحقائبهم ومتابعة خط سيرهم حتى صعودهم إلى الطائرات”.

وأضافت المصادر: “إن جولات الوفد الفرنسى التفقدية ستشمل رصد الإجراءات الأمنية فى قرية البضائع وما يتم من إجراءات لفحص الطرود والحاويات الخاصة بالحقائب منذ دخولها القرية وحتى صعودها إلى الطائرات المتجهة إلى فرنسا، مع رصد حاويات الطعام والوجبات الخاصة بالركاب منذ خروجها من المطابخ الخاصة بها وحتى نقلها وشحنها على الطائرات، ومدى إحكام هذه الحاويات على أن تنتهى جولات تفتيش الوفد الفرنسى بعد غد، الخميس، بلقاء مع كبار المسئولين الأمنيين”.

يذكر أن مطار القاهرة شهد الأيام الماضية تفتيشين كندى تم الانتهاء منه، وآخر بريطانى بدأ أمس، الاثنين، وسيتستمر حتى بعد غد، الخميس.