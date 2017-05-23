وفد أمني فرنسي يبدأ «التفتيش» بالمطارات المصرية2017-05-23 09:43:13
بدأ وفد أمنى من سلطة الطيران المدنى الفرنسية اليوم، الثلاثاء، فى التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات، خاصة المتجهة إلى فرنسا، فيما يعد التفتيش الثالث خلال الأسبوع الحالى بعد تفتيشين كندى وبريطانى.
وقالت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة: “يضم الوفد الفرنسى 4 من خبراء الأمن بسلطة الطيران المدنى الفرنسية، حيث بدأ الوفد إجراءات التفتيش على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 503 والمتجهة إلى باريس، ثم رحلة مصر للطيران رقم 799 والمتوجهة إلى باريس، من خلال رصد دخول الركاب من صالة السفر وعمليات التفتيش التى تتم لهم ولحقائبهم ومتابعة خط سيرهم حتى صعودهم إلى الطائرات”.
وأضافت المصادر: “إن جولات الوفد الفرنسى التفقدية ستشمل رصد الإجراءات الأمنية فى قرية البضائع وما يتم من إجراءات لفحص الطرود والحاويات الخاصة بالحقائب منذ دخولها القرية وحتى صعودها إلى الطائرات المتجهة إلى فرنسا، مع رصد حاويات الطعام والوجبات الخاصة بالركاب منذ خروجها من المطابخ الخاصة بها وحتى نقلها وشحنها على الطائرات، ومدى إحكام هذه الحاويات على أن تنتهى جولات تفتيش الوفد الفرنسى بعد غد، الخميس، بلقاء مع كبار المسئولين الأمنيين”.
يذكر أن مطار القاهرة شهد الأيام الماضية تفتيشين كندى تم الانتهاء منه، وآخر بريطانى بدأ أمس، الاثنين، وسيتستمر حتى بعد غد، الخميس.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
الغرف التجارية و"الصناعات": رفع الفائدة "الدواء المر" للتضخم وسلبي على التصدير
وصف الاتحاد العام للغرف التجارية قرار رفع سعر الفائدة بـ«الدواء المر» والحل الوحيد لكبح جماح التضخم، فيما أعرب اتحاد الصناعات عن استيائه من القرار مشيرا إلى أنه ...Mon, 22 May 2017 23:39:17 GMT