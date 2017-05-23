بالصور.. محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة2017-05-23 09:43:54
تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بارك كون هيه على خلفية تورطها فى قضايا فساد.
وأصدر مكتب الإدعاء العام فى كوريا الجنوبية لائحة اتهام لرئيسة البلاد السابقة على خلفية تورطها فى فضيحة فساد، وإحالة قضيتها إلى محكمة جنائية لمحاكمتها.
ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة بارك الجنائية خلال الأسابيع المقبلة، وستظل رهن الاحتجاز خلال إجراءات المحكمة التى قد تستغرق ستة أشهر.
وكانت بارك قد اعتقلت الشهر الماضى للتحقيق معها فى اتهامات تتعلق بتقاضى رشوة وسوء استخدام السلطة والابتزاز وتسريب أسرار الحكومة فى الفضيحة المتعلقة بالتواطؤ مع شريكتها وصديقتها تشوى سون سيل.
وعزل البرلمان فى ديسمبر الماضى بارك من منصبها بتهمة التواطؤ مع تشوى لابتزاز شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونج والسماح لصديقتها بالتدخل فى شئون الدولة .. وفقدت بارك الحصانة التى كانت تحميها من الملاحقة الجنائية بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار البرلمان بعزلها.
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