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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية‎
محمود عشماوي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية‎

2017-05-23 09:36:58
محيط: أ. ش. أ

اعتمد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 79.64% وحصلت إدارة كفر شكر على أعلى نسبة من المتفوقين من بين 12 إدارة على مستوى المحافظة، حيث حصلت على 90.76% من الناجحين.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة -في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء- إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الابتدائية نحو 106.970 ألف طالب وطالبة وبلغ الناجحون 102.985 طالب وطالبة.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت النسبة العام الماضي 77.06%، مضيفا أن جميع النتائج تم إعلانها بالمدارس.

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