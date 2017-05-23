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دراسة: 60% من الأمريكيين يستبعدون إقالة ترامب
دونالد ترامب

دراسة: 60% من الأمريكيين يستبعدون إقالة ترامب

2017-05-23 09:38:20
متابعات

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن 60% من المشاركين فيه، يستبعدون إقالة رئيس البلاد، دونالد ترامب، على خلفية مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات التي أوصلته للبيت الأبيض.
وشارك في الاستطلاع الذي أجرته جامعة هارفارد بالتعاون مع شركة هاريس للأبحاث، نحو ألفي شخص، خلال الفترة بين 17 و20 مايو الحالي.
وبلغت نسبة الذين يعتقدون بامكانية إقالة ترامب في صفوف الديمقراطيين، 66%، بينما كانت النسبة بين الجمهوريين 20% والمستقلين 36%.
وأعرب 54% من المشاركين عن اعتقادهم بعدم وجود أي صلة بين فريق ترامب وروسيا خلال حملته الانتخابية.
ويأتي الاستطلاع في خضم الجدل المتواصل في الشارع الأمريكي، حول دعوات لـ “إقالة ترامب بسبب سوء استخدام منصبه”.
وتتردد مزاعم من حين لآخر، حول دور روسيا في التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب منذ فوزه في 8 نوفمبر الماضي.

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