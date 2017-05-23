قال التلفزيون الرسمى السورى إن سيارة ملغومة انفجرت فى مدينة حمص، اليوم الثلاثاء، ودمر الجيش أخرى قرب مرقد السيدة زينب جنوبى دمشق.

وذكر مراسل التلفزيون السورى فى حمص أن الانفجار أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 15.

ولم ترد تقارير عن خسائر قرب مرقد السيدة زينب لكن وسائل الإعلام الرسمية قالت أن شخصين كانا فى السيارة عند تدميرها.