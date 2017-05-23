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الثلاثاء 23 مايو 2017 09:43 صباحاً
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قتلى وجرحى فى انفجار سيارة ملغومة بمدينة حمص
تفجيرات حمص

قتلى وجرحى فى انفجار سيارة ملغومة بمدينة حمص

2017-05-23 09:43:28
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قال التلفزيون الرسمى السورى إن سيارة ملغومة انفجرت فى مدينة حمص، اليوم الثلاثاء، ودمر الجيش أخرى قرب مرقد السيدة زينب جنوبى دمشق.

وذكر مراسل التلفزيون السورى فى حمص أن الانفجار أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 15.

ولم ترد تقارير عن خسائر قرب مرقد السيدة زينب لكن وسائل الإعلام الرسمية قالت أن شخصين كانا فى السيارة عند تدميرها.

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