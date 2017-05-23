قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إنه سيتم افتتاح 9 مستشفيات في عدد كبير من محافظات مصر، منها مستشفى دمياط العسكري، لافتًا إلى أن جزءا من هذه المستشفيات سيكون متخصصا، والجزء الآخر عام يخدم جميع التخصصات.

وأضاف “راضي”، في تصريحات تليفزيونية، للفضائية المصرية الأولى، صباح اليوم، الثلاثاء، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المستشفيات، أن المستشفيات الثلاثية الخدمات تقدم جميع الخدمات، ومجهزة بغرف عمليات على أعلى مستوى، وأحدث الأجهزة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، سيقوم بإطلاق 300 سيارة إسعاف جديدة، مجهزة حتى نقلل زمن الاستجابة بدءا من اليوم، تجوب جميع المحافظات.