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باكستان تدين انفجار مانشستر في بريطانيا وتصفه بـ"العمل الإرهابي"
انفجار مانشيستر - بريطانيا‎

باكستان تدين انفجار مانشستر في بريطانيا وتصفه بـ"العمل الإرهابي"

2017-05-23 09:34:11
أ ش أ

أدانت باكستان بشدة اليوم الثلاثاء الانفجار الذي وقع في قاعة “مانشستر أرينا” للحفلات في بريطانيا والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59 آخرين.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية نفيس زكريا حسبما نقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية عن تعازيه لعائلات ضحايا هذا الانفجار وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد زكريا دعم باكستان وتضامنها مع الحكومة والشعب البريطاني في أعقاب هذا الانفجار، واصفا هذا الحادث ب”العمل الإرهابي”.

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