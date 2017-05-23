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«سعفان» يشهد ختام فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بالشرقية‎
وزير القوى العاملة محمد سعفان في الشرقية

«سعفان» يشهد ختام فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بالشرقية‎

2017-05-23 09:48:26
أ ش أ

يشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل ، الذي تقيمه الوزارة، ومديرية القوي العاملة بالمحافظة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال الوزير : إن الاحتفال، باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يجيء هذا العام تحت شعار “تحسين جمع واستخدام بيانات السلامة والصحة المهنية “، ويرتكز الهدف الأساسي لحملة العام علي حماية حقوق العمال وتعزيز وتأمين بيئة العمل الآمنة لهم ، وجمع واستخدام البيانات الموثقة للكشف عن المخاطر الجديدة والناشئة، وتحديد القطاعات الخطرة، ووضع تدابير وقائية، فضل عن تنفيذ السياسات والنظم والبرامج علي المستوي الوطني.

ومن المقرر أن يقوم الوزير في ختام الاحتفالية بتكريم قدامي العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

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