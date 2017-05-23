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بالصور.. تظاهرات للأفارقة بكولومبيا والسبب!!
مظاهرات للأفارقة بكولومبيا

للمطالبة بتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية

بالصور.. تظاهرات للأفارقة بكولومبيا والسبب!!

2017-05-23 09:40:05
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تظاهر العشرات من الأفارقة فى كولومبيا، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية. بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الصور لافتات تدعو السلطات الكولمبية لحل هذه الأزمات.

يذكر أن، تظاهر مئات المعلمين، فى العاصمة الكولومبية بوجاتا ال، احتجاجا على أوضاعهم المالية السيئة، مطالبًا بزيادة فى رواتبهم.

وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء رويترز، جموع المعلمين وهم يحملون اليافطات المناهضة للحكومة الكولومبية، وسط شوارع العاصمة بوجاتا.

مظاهرات للأفارقة بكولومبيا

مظاهرات للأفارقة بكولومبيا

مظاهرات للأفارقة بكولومبيا

مظاهرات للأفارقة بكولومبيا

مظاهرات للأفارقة بكولومبيا

مظاهرات للأفارقة بكولومبيا

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