رحيل رودريجيز وضم دى خيا لريال مدريد خلال الموسم القادم2017-05-23 09:31:45
أكدت تقارير إعلامية أسبانية أنه مع الاحتفالات بالدورى الأسبانى، قامت إدارة نادى (ريال مدريد) بالتحضير بجدية للموسم القادم، وذلك حيث تم التوصل لاتفاق نهائى مع نادى (مانشستر يونايتد) من أجل ضم الحارس الأسبانى الدولى ديفيد دى خيا.
وأضافت التقارير أن لاعبى (ريال مدريد) أكدوا أنهم ليس لديهم رغبة في مشاهدة كايلور نافاس يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، وهو ما سيضع زيدان في ورطة بسبب اقتراب وصول دافيد دي خيا.
وبالنسبة للكولومبي الشاب خاميس رودريجيز، فيحاول الثنائي كريستيانو رونالدو ومارسيلو إقناعه بالبقاء في صفوف (ريال مدريد) لموسم آخر، لكن يبدو أن رغبة اللاعب تكمن في لعب دقائق أكثر، ويفضل خاميس رودريجيز اللعب في صفوف (تشيلسي) تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي في الموسم المقبل.
أما لإسباني الدولي ألفارو موراتا فيمتلك عروضا بارزة من الدوري الإنجليزي والإيطالي والصيني، لكن (ريال مدريد) لا ينوي التفريط في اللاعب إلا في حال طلبه للرحيل، بينما رحل الفرنسي الشاب كيليان مبابي بفكرة مزاملة كريم بنزيمة في هجوم (ريال مدريد).
يذكر أن (ريال مدريد) حقق لقب الليجا للمرة الـ33 في تاريخه مساء الأحد الماضي بالفوز بثنائية في ملعب لاروزاليدا أمام مالاجا، ويبحث عن حلم الـ11 من دوري الأبطال الأوروبي في كارديف بويلز أمام (يوفينتوس) في الثالث من يونيو المقبل.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
الغرف التجارية و"الصناعات": رفع الفائدة "الدواء المر" للتضخم وسلبي على التصدير
وصف الاتحاد العام للغرف التجارية قرار رفع سعر الفائدة بـ«الدواء المر» والحل الوحيد لكبح جماح التضخم، فيما أعرب اتحاد الصناعات عن استيائه من القرار مشيرا إلى أنه ...Mon, 22 May 2017 23:39:17 GMT