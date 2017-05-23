أكدت تقارير إعلامية أسبانية أنه مع الاحتفالات بالدورى الأسبانى، قامت إدارة نادى (ريال مدريد) بالتحضير بجدية للموسم القادم، وذلك حيث تم التوصل لاتفاق نهائى مع نادى (مانشستر يونايتد) من أجل ضم الحارس الأسبانى الدولى ديفيد دى خيا.

وأضافت التقارير أن لاعبى (ريال مدريد) أكدوا أنهم ليس لديهم رغبة في مشاهدة كايلور نافاس يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، وهو ما سيضع زيدان في ورطة بسبب اقتراب وصول دافيد دي خيا.

وبالنسبة للكولومبي الشاب خاميس رودريجيز، فيحاول الثنائي كريستيانو رونالدو ومارسيلو إقناعه بالبقاء في صفوف (ريال مدريد) لموسم آخر، لكن يبدو أن رغبة اللاعب تكمن في لعب دقائق أكثر، ويفضل خاميس رودريجيز اللعب في صفوف (تشيلسي) تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي في الموسم المقبل.

أما لإسباني الدولي ألفارو موراتا فيمتلك عروضا بارزة من الدوري الإنجليزي والإيطالي والصيني، لكن (ريال مدريد) لا ينوي التفريط في اللاعب إلا في حال طلبه للرحيل، بينما رحل الفرنسي الشاب كيليان مبابي بفكرة مزاملة كريم بنزيمة في هجوم (ريال مدريد).

يذكر أن (ريال مدريد) حقق لقب الليجا للمرة الـ33 في تاريخه مساء الأحد الماضي بالفوز بثنائية في ملعب لاروزاليدا أمام مالاجا، ويبحث عن حلم الـ11 من دوري الأبطال الأوروبي في كارديف بويلز أمام (يوفينتوس) في الثالث من يونيو المقبل.