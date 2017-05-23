الخارجية البريطانية: أصبحنا على وقع عمل وحشى حصد المزيد من الأبرياء2017-05-23 09:29:25
أدان إدوين صامويل، المتحدث باسم الخارجية البريطانية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، العمليات الإرهابية فى مدينة مانشستر الإنجليزية، الذى أسفر عن مقتل 19 وإصابة 60 شخصا
وكتب صامويل، عبر حسابه الرسمى على تويتر: “كنت أتمنى أن يكون هذا الصباح عاديا، لكن الإرهاب أراد أن يكون غير ذلك وأن نصبح على وقع عمل وحشى حصد المزيد من الضحايا الأبرياء، مانشستر”.
وكانت شرطة مانشستر أصدرت بيانا، جاء فيه: “قبل الساعة 10:35 مساء يوم الاثنين 22 مايو 2017 بالتوقيت المحلى، تم استدعاء الشرطة لتقارير عن انفجار فى ساحة مانشستر، وقد تأكد حتى الآن أن 19 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب حوالى 50 آخرين، ويجرى التعامل معها حاليا على أنها حادث إرهابى حتى يثبت عكس ذلك”.
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