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بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لـ"ترامب" في بيت لحم
ترامب في بيت لحم

بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لـ"ترامب" في بيت لحم

2017-05-23 09:31:44
متابعات

أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة بيت لحم، حيث وصل “ترامب” إلى بيت لحم، صباح اليوم الثلاثاء، للقاء نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وتبعد بيت لحم أقل من عشرة كيلومترات عن مدينة القدس المحتلة.
وبدأت “اسرائيل” في عام 2002 بإقامة الجدار الفاصل فيها خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حرصه على إنجاح لقائه بالرئيس الأميركي، قائلا “إن من واجبنا متابعة قضيتنا والعمل على حلها”.
ووفق برنامج الزيارات لترامب، فإن ترمب سيصل الى بيت لحم والالتقاء بعباس الساعة 9:45 بتوقيت القدس، فيما أشارت مصادر فلسطينية إلى أنه لن يعقد مؤتمر صحفي بعد اللقاء.



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