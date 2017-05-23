بالفيديو.. مقتل متظاهرين 2 إثر احتجاجات في فنزويلا

أعلن ميغيل بيسارو، النائب في الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) عن مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات في ولاية باريناس.

وكانت وسائل إعلام أفادت، أمس الاثنين، بمقتل شاب (19 عاما) برصاص الحرس الحكومي البوليفاري الوطني في مدينة باريناس.

وأفادت موقع “Nacional” الإخباري المحلي، في وقت سابق، بأن المتظاهرين ضد حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أضرموا النار في منزل الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، كردة فعل على مقتل الشاب المذكور.

ومن الجدير بالذكر أن فنزويلا تشهد، منذ بداية أبريل الماضي، احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية قرار المحكمة العليا فرض قيود مشددة على الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها قوى المعارضة.

وعلى الرغم من إلغاء المحكمة قرارها لاحقا، تصر المعارضة على استقالة أعضاء المحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، فإن نحو 50 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات.