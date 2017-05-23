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السير اليكس فيرحسون فى تدريبات مانشستر يونايتد‎
مانشستر يونايتد

السير اليكس فيرحسون فى تدريبات مانشستر يونايتد‎

2017-05-23 09:24:59
أ ش أ

فاجأ الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق لاعبي الفريق الحالي من خلال زيارته لمقر تدريبات الفريق قبل نهائى الدوري الأوروبى الضخم يوم غد الأربعاء.

وجاء حضور السير للتدريبات لشد أزر اللاعبين قبل النهائى الأوروبى المرتقب الذى يأمل البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لليونايتد أن يكون هديته لجماهير وإدارة النادى فى موسمه الأول مع الفريق.

وجود أليكس فيرجسون في تدريبات الشياطين الحمر لم يكن القنبلة الوحيدة قبل الرحلة إلى ستوكهولم حيث أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد أشار في الأسبوع الماضي من خلال حسابه عبر انستجرام أنه جاهز للمشاركة في النهائي.

وذكرت التقارير الصحفية أنه يبدو أن السويدي حريص على المشاركة بطريقة أو بأخرى حيث تواجد بشكل صادم في مجمع التدريب كارينغتون لكن السبب الرئيسي في حضوره كان من أجل تدعيم الزملاء.

وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عاما قد تعرض للإصابة في أربطة الركبة في الدوري الأوروبي بفوز فريقه على اندرلخت في 20 أبريل الماضي وهي إصابة هددت إنهاء حياته المهنية.

ووفقا لمينو رايولا وكيل أعمال اللاعب السويدي فإن الأطباء اندهشوا عند معرفة مدى قوة ركبة إبراهيموفيتش خلال عمليته.

ولا يزال مانشستر يونايتد الفريق المفضل في مكاتب المراهنات لتحقيق لقب اليوربا ليج في الموسم الحالي على حساب أياكس أمستردام مساء غد الأربعاء ولكن سوف يكون عليه القيام بذلك من دون المدافع الإيفواري الموقوف إيريك بايلي.

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