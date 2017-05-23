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اليوم.. الحكم على المتهمين في أحداث «بولاق الدكرور»
محكمة_

اليوم.. الحكم على المتهمين في أحداث «بولاق الدكرور»

2017-05-23 09:26:04

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهمين في القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلى بولاق الدكرور.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

ويواجه كل من المتهمين (عمر أحمد عبد الحافظ عثمان، وعمرو أحمد زكى “محبوسين”، وطارق عبد الحفيظ “هارب”) تهمًا بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل من عام 2014، والانضمام لجماعة إرهابية، والتعدى على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، ما أدى لوفاة مواطن وتحطم سيارة.

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