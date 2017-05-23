طائرة "إلفيس بريسلي" في مزاد بعد توقفها 30 عاما

من المقرر أن يتم بيع طائرة خاصة كانت مملوكة من قبل لنجم الغناء الراحل “إلفيس بريسلي” وظهرت على قناة ناشيونال جيو جرافيك بالمزاد العلني بعدما ربضت على مدرج في ولاية نيومكسيكو الأميركية لمدة 30 عاما.

الطائرة الحمراء من طراز “لوكهيد جيتستار” لسنة 1962 - وهي واحدة من العديدات التي كان يملكها ملك الروك آند رول - لا يوجد بها محركات وتحتاج إلى ترميم قمرة قيادتها. ولكن إلفيس قد صمم داخلها الذي به مقاعد مخملية حمراء وسجادة حمراء طويلة التيلة.

كانت الطائرة مصدرا للغموض في روزويل بولاية نيومكسيكو حيث ربضت إلى حد كبير بدون أن يمسها أحد مدسوسة بعيدا على مدرج صغير بالمطار.

وذكر موقع ” لايف أوكشنيرز.كوم ” الذي يجري المزاد أن الطائرة كانت مملوكة لإلفيس ووالده فيرنون بريسلي.

وقال موقع المزاد: “هذه الطائرة يمكن ترميمها بالكامل، ووضعت للعرض ليأتي العالم ويرى”.

تظهر صور الطائرة خارجها في حاجة إلى ترميم ومقاعد قمرة القيادة ممزقة.

وقال سكوت ستارك مدير مركز روزويل الدولي للطيران إن الطائرة مملوكة للقطاع الخاص ونادرا ما كانت مفتوحة للجولات.

أضاف: “مرت خمس أو ست سنوات منذ جرت أي جولات لها”.